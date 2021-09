Mipel Lab | la novità assoluta di Fiera Milano

(Di mercoledì 22 settembre 2021)Lab è in programma ada oggi fino a venerdì 24 Settembre. Anima del progetto, l’imprenditrice napoletana Ornella Auzino Napoli, 22 settembre 2021 – Un format dedicato alla manifattura del lusso, dove 13 “pionieri” incontreranno il settore business legato al mondo del private label e delle firme mondiali, portando il “saper fare artigiano”, il Made in Italy, nel cuore di Lineapelle, luogo d’elezione per la scelta dei materiali. ÈLab,per il mondo della pelletteria, settore in fase di grande rilancio, grazie anche all’azione di Assopellettieri, in programma ada oggi fino a venerdì 24 settembre. Evento che segue il tradizionale appuntamento con ilPlay, ...

, novità assoluta per il mondo della pelletteria, settore in fase di grande rilancio, grazie anche all'azione di Assopellettieri, in programma a Fiera Milano da oggi fino a venerdì 24 ...Lo stesso spirito che animerà la prima edizione dial via domani insieme a Lineapelle e che sarà di ispirazione per le tante attività che ci attendono nei prossimi mesi'. 'Un successo per ...Oltre 22mila visitatori per le fiere milanesi della moda, unite sotto l’hashtag #restarttogether perl’edizione della ripartenza in presenza. Micam Milano, Mipel e The One Milano special featured by Mi ...Un format dedicato alla manifattura del lusso, dove 13 “pionieri” incontreranno il settore business legato al mondo del private label e delle firme mondiali, portando il “saper fare artigiano”, il Mad ...