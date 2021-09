Milan | vietato sbagliare contro le “piccole”

(Di mercoledì 22 settembre 2021)per ille “” Venezia e Spezia per aumentare il punteggio in classifica.-Venezia: probabili formazioni e dove vederla: lerappresentano un problema? Dopo il pareggio di Torinola Juventus, ildovrà affrontare il Venezia nel turno infrasettimanale. La squadra di Pioli è chiamata a rispondere alla vittoria dell’Interla Fiorentina e a mettere pressione al Napoli di Spalletti. Tuttavia, la partita di questa sera non deve essere sottovalutata. Nella passata stagione, ilha infatti perso punti propriole cosiddette “” del campionato. Basti pensare ai ...

MILANO - Stefano Pioli è alle prese con un'emergenza infortuni che comincia a essere davvero fastidiosa e che gli lascia poco margine di manovra. Ma contro il Venezia èsbagliare per il, che vorrà sfruttare il turno infrasettimanale tra le mura di San Siro per tornare alla vittoria dopo il pareggio esterno con la Juventus. Lo sa bene il tecnico dei ...... vista la quantità d'impegni previsti dal calendario del. Dunque si salta un giro di ... Pronostico strafavorevole al Diavolo, quello del match di San Siro, ma insomma,distrarsi. E proprio ...A San Siro scende in campo la squadra di Pioli dopo il pareggio in casa della Juve: contro ci sono i veneti di Paolo Zanetti ...La partita Milan – Venezia. Sarà un’esclusiva DAZN, detentore dei diritti di 10 partite su 10 per ogni giornata di Serie A, di cui 3 in co-esclusiva con Sky Sport. La gara sarà visibile in streaming, ...