Marchisio: "Juve, il problema non era CR7. Manca un progetto solido e lineare" (Di mercoledì 22 settembre 2021) In occasione della presentazione della L84, neo promossa in Serie A di calcio a cinque, Claudio Marchisio (anima del progetto che ha riportato la massima serie del futsal a Torino) si è soffermato a ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 22 settembre 2021) In occasione della presentazione della L84, neo promossa in Serie A di calcio a cinque, Claudio(anima delche ha riportato la massima serie del futsal a Torino) si è soffermato a ...

Advertising

GoalItalia : Il pensiero di Marchisio sul momento della Juve 'Il problema non era Cristiano Ronaldo' ??? - 1987_Lorenza : RT @Daniele91Nap: Questo succede quando gente come Del Piero,Buffon,Marchisio non fanno parte della società e un pó la Juve ce lo merita so… - CarmineTool : @dgiorgio73 @mirkonicolino Marchisio ne sapeva e lo ringrazio per quello che ha dato alla Juve. Ma dopo Conte, non… - Juventusclubs : Claudio Marchisio: “Vi svelo cosa manca alla Juve” via @OneFootball. Leggilo qui: - Italia_Notizie : Juve, Marchisio: «Adesso bisogna portare le partite a casa. Servono punti, non il bel gioco» -