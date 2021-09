Luce dei tuoi occhi: quante puntate, durata e quando finisce (Di mercoledì 22 settembre 2021) quante puntate sono previste per Luce dei tuoi occhi, la nuova serie tv con Anna Valle in onda su Canale 5? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda sei puntate da due episodi ciascuna (totale: 12 episodi). La prima andrà in onda mercoledì 22 settembre 2021; l’ultima mercoledì 27 ottobre 2021. Di seguito la programmazione completa su Canale 5 (attenzione: potrebbero esserci delle modifiche): Prima puntata (episodi 1-2): mercoledì 22 settembre 2021 Seconda puntata (episodi 3-4): mercoledì 29 settembre 2021 Terza puntata (episodi 5-6): mercoledì 6 ottobre 2021 Quarta puntata (episodi 7-8): mercoledì 13 ottobre 2021 Quinta puntata (episodi 9-10): mercoledì: 20 ottobre 2021 Sesta puntata (episodi 11-12): mercoledì 27 ottobre 2021 durata Quanto dura ... Leggi su tpi (Di mercoledì 22 settembre 2021)sono previste perdei, la nuova serie tv con Anna Valle in onda su Canale 5? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda seida due episodi ciascuna (totale: 12 episodi). La prima andrà in onda mercoledì 22 settembre 2021; l’ultima mercoledì 27 ottobre 2021. Di seguito la programmazione completa su Canale 5 (attenzione: potrebbero esserci delle modifiche): Prima puntata (episodi 1-2): mercoledì 22 settembre 2021 Seconda puntata (episodi 3-4): mercoledì 29 settembre 2021 Terza puntata (episodi 5-6): mercoledì 6 ottobre 2021 Quarta puntata (episodi 7-8): mercoledì 13 ottobre 2021 Quinta puntata (episodi 9-10): mercoledì: 20 ottobre 2021 Sesta puntata (episodi 11-12): mercoledì 27 ottobre 2021Quanto dura ...

