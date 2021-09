Green pass, codici copiati o tamponi falsi: così i No Vax tentano di aggirarlo (ma partono le prime denunce) (Di mercoledì 22 settembre 2021) Le strategie per scaricare illegalmente la carta verde svelate dalle verifiche delle Ats. E tra i medici c’è chi rilascia certificati fasulli di vaccinazione Leggi su corriere (Di mercoledì 22 settembre 2021) Le strategie per scaricare illegalmente la carta verde svelate dalle verifiche delle Ats. E tra i medici c’è chi rilascia certificati fasulli di vaccinazione

borghi_claudio : Sono scattati i 5 giorni da quando il dl green pass sul lavoro è stato 'approvato' e ancora del testo in Gazzetta ufficiale non c'è traccia. - borghi_claudio : SEMPRE ASSENTE IL DECRETO GREEN PASS LAVORO IN GAZZETTA UFFICIALE. Sarà MOLTO divertente andare a leggere le differ… - borghi_claudio : Pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto green pass lavoro. Differenze interessanti fra il testo presentato in… - Frances47065366 : RT @borghi_claudio: Pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto green pass lavoro. Differenze interessanti fra il testo presentato in CdM… - CarpaneseSilva1 : RT @Ilconservator: — In Australia manganelli — In Germania idranti — In Francia gas lacrimogeni — In Italia estensione green pass -