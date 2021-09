Formula 1 | il GP di Monaco cambierà format nel 2022 | niente più prove libere il giovedì

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Il Gran Premio dinel. Il prossimo anno, infatti, la gara di1 nel Principato si svolgerà su tre giorni e non più su quattro: abolite ledelcon relativa pausa nella giornata di venerdì. Lo ha spiegato il presidente della F1 Stefano Domenicali alla CNN: “si svolgerà in tre giorni, venerdì, sabato e domenica, anzichè dal, con pausa al venerdì e poi sabato e domenica”. Nella prima edizione del 1950, infatti, si gareggiò durante il weekend dell’Ascensione. Essendo ilun giorno festivo si scelse di far correre le vetture proprio in quella giornata, con pausa al venerdì, qualifiche il sabato e la gara ufficiale la domenica. Dal ...

Advertising

sportface2016 : #Formula1, il GP di #Monaco cambia format: dal 2022 niente più prove libere il giovedì e pausa il venerdì - Foodef11 : Domenicali, rivoluzione Monaco: 'Dal 2022 niente Libere al giovedì' - Gazzetta_it : Stefano Domenicali alla Cnn: “Nel 2022 a Monaco niente FP al giovedì” #F1 - ilgladiatore36 : #F1 , #Domenicali: 'Dal 2022 il #MonacoGP si disputerà in tre giorni consecutivi' - FormulaPassion : #F1, ufficiale: a partire dal 2022 il #MonacoGP si svilupperà su tre giorni come gli altri eventi, addio alle prove… -

Ultime Notizie dalla rete : Formula Monaco

... come tutte le altre gare in calendario, e non più su quattro, come avveniva secondo una tradizione nel Principato, ha annunciato il presidente della1. "si svolgerà in tre giorni, ...L'uomo del cambiamento in F1 annuncia altre novità: il GP2022 sarà su tre giorni e non quattro, un cambiamento a suo modo epocale. 'Si correrà dal venerdì alla domenica', ha rivelato Stefano Domenicali, capo di F1, alla Cnn. Oltre a parlare di ...Lo abbiamo già segnalato, e ora è ufficiale: Monaco si svolgerà come una classica di tre giorni della stagione 2022. Il venerdì non è più gratuito. L’allenatore di Formula 1 Stefano Domenicali ...Il GP di Monaco del 2022 si disputerà su tre giorni, dal venerdì alla domenica. Non ci saranno più le tradizionali prove libere del giovedì.