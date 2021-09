Design OPPO Watch Free: un ibrido tra smartwatch e smart-band (Di mercoledì 22 settembre 2021) La nota azienda cinese di elettronica di consumo OPPO prosegue spedita il suo lavoro per il mercato degli smartWatch, malgrado fino ad oggi non abbia ancora riscosso successo in merito ai modelli presentati mesi fa. Lo scorso maggio già erano giunte indiscrezioni attendibili, e adesso pare siano arrivate anche le prime immagini che ritraggono un possibile OPPO Watch Free. Si tratta di un indossabile le cui forme somigliano ai modelli precedenti e che dovrebbe giungere sul mercato tra non molto. Come ben sappiamo, la società con sede a Dongguan ha da poco presentato il Watch 2, che tra l’altro ha debuttato ufficialmente anche in versione ECG Edition (per il momento in Cina). Adesso pare che un nuovo orologio intelligente sia pronto a fare il suo esordio. Il nuovo ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 22 settembre 2021) La nota azienda cinese di elettronica di consumoprosegue spedita il suo lavoro per il mercato degli, malgrado fino ad oggi non abbia ancora riscosso successo in merito ai modelli presentati mesi fa. Lo scorso maggio già erano giunte indiscrezioni attendibili, e adesso pare siano arrivate anche le prime immagini che ritraggono un possibile. Si tratta di un indossabile le cui forme somigliano ai modelli precedenti e che dovrebbe giungere sul mercato tra non molto. Come ben sappiamo, la società con sede a Dongguan ha da poco presentato il2, che tra l’altro ha debuttato ufficialmente anche in versione ECG Edition (per il momento in Cina). Adesso pare che un nuovo orologio intelligente sia pronto a fare il suo esordio. Il nuovo ...

