Covid oggi Basilicata, 37 contagi e nessun decesso: bollettino 22 settembre (Di mercoledì 22 settembre 2021) Sono 37 i contagi da coronavirus in Basilicata oggi, 22 settembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Non si registrano decessi. Eseguiti nelle ultime 24 ore 947 tamponi molecolari. I lucani guariti o negativizzati sono 35. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 57 (-2) di cui 3 in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti in Basilicata sono in tutto 1.217 (-1). Per la vaccinazione, sono state effettuate 3.115 somministrazioni ieri. Finora 416.376 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (75,3 per cento) mentre 363.027 hanno completato il ciclo vaccinale (65,6 per cento), per un totale di 779.403 somministrazioni effettuate. Le percentuali più alte si registrano nella fascia di età 70-79 anni con il ...

