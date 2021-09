Coronavirus | i dati | 3 970 nuovi casi e 67 morti | positività all’1 | 4% Calano ancora i ricoverati 141 in meno | stabili le terapie intensive

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Sono 3.970 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo idel ministero della Salute. Ieri erano stati 3.377. Sono invece 67 i decessi in un giorno, lo stesso numero di ieri. Sono 292.872 i tamponi molecolari e antigenici per ileffettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo idel ministero della Salute. Ieri erano stati 330.275. Il tasso diè dell’1,4%, in lieve crescita rispetto% di ieri. In calo i pazientiin terapia intensiva per il Covid in Italia: sono 516, con un calo di 3 rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo idel ministero della Salute, sono 40. Icon sintomi nei reparti ordinari sono 3.796, 141 ...