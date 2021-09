Camicia bianca | la scommessa sicura e glamorous di qualsiasi guardaroba

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 22 settembre 2021) La sua prima apparizione pubblica su una donna fece scandalo. Nel 1793 la regina Maria Antonietta, da vera trendsetter dell’epoca, la indossò per un dipinto. Tempo dopo, negli anni 20 e 30 del secolo scorso, il trend androgino imperante fece sì che le dive della vecchia Hollywood come Marlène Dietrich , Greta Garbo e Katharine Hepburn, prendendola in prestito dal guardaroba maschile, la elevassero a capo elegante senza sforzo. Da Dna minimal e basic la camicia bianca è un vero un super must. E sui classici senza tempo, lo sappiamo, non si discute.