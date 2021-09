Blanco rivela cosa gli piace fare stando completamente nudo

Leggi su novella2000

(Di mercoledì 22 settembre 2021)Di recenteha rilasciato un’intervista a La Stampa, come riporta anche il sito Il Sussidiario. In questa occasione ha raccontato di un qualin particolare che glidel tutto. Stiamo parlando di correre senza vestiti: “Correre mi dà adrenalina e farlo senza vestiti non è L'articolo proviene da Novella 2000.