Ascolti TV | dati Auditel di ieri | martedì 21 settembre 2021

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Idei programmi più visti di21, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la serie tv Morgane – Detective Geniale ha totalizzato 4251 spettatori (19.35% di share) nel primo episodio e 3582 (20.26%) nel secondo. Il film Sotto il sole di Riccione su Canale5 ha conquistato in media 2030 spettatori (10.49%), mentre Buoni o Cattivi su Italia1 ha realizzato 813 spettatori (4.27%); su Rai2 il talent Voglio essere un mago! ha portato a casa 691 spettatori (3.94%), mentre la puntata di #Cartabianca su Rai3 997 spettatori (5.53%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Fuori dal Coro ha totalizzato 809 spettatori (5.34%) e su La7 il programma ...

Advertising

stanzaselvaggia : A tutti gli esperti di ascolti e numeri che oggi commentano i dati del programma di Cattelan, ricordo che sempre a… - occhio_notizie : #ascoltitv : La Detective Morgane conquista il pubblico del martedì sera?? #datiauditel - Emanuele4Music : Ascolti tv, martedì 21 settembre 2021: Morgane Detective geniale (19.7%), Sotto il cielo di Riccione (10.5%) | Dati… - CorriereCitta : #Ascoltitv martedì 21 settembre 2021: Morgane Detective geniale, Sotto il sole di Riccione, Buoni o cattivi, Dimart… - Nmarru : RT @Guvizzini: @cugusi1952 Angelo c’è una sola soluzione che predico da tanto tempo : Cancellare questa rete dal telecomando . I dati ultim… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti dati

Tv martedì 21 settembre 2021:didi ieri in prima serata Ieri sera, 21 settembre 2021 , tanti programmi e film in prima serata sui canali Rai e Mediaset. Dalle ore 10:00 i...Intanto si sono conosciuti idel primo semestre 2021. Risultati economici molto buoni con un ... Vanno bene anche gli. Le reti Mediaset hanno ottenuto il 34,3% di share nelle 24 ore e il 34,...Nicola Pisu ha svelato che la finale del Grande Fratello Vip 6 è prevista per dicembre, ma il reality potrebbe essere allungato di tanto ...Ascolti Tv martedì 21 settembre 2021. Dalle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di asco ...