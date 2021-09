Accordo Aukus | Johnson alla Francia | “Alcuni dei nostri più cari amici dovrebbero calmarsi | datemi respiro” – Video

(Di mercoledì 22 settembre 2021) “Penso sia tempo chedeipiùnel mondo si calmino“,, “donne-moi un break“. Così il premier britannico Boris, interpellato dai giornalisti a Washington, rivolgendosie invitandola a superare la rabbia per l’, il patto indo-pacifico sottoscritto da Usa, Regno Unito e Australia che ha messo fuori Parigi da una commessa miliardaria di sottomarini., dopo aver cercato nei giorni scorsi di placare il presidente Emmanuel Macron giurando “amore inestirpabile” verso la, ora lo invita a “fargli prendere un po’ d’aria” cioè a darci un taglio con le polemiche. Mischiando espressioni francesi ...

- gabriella_roux : Telefonata Biden Macron dopo l'accordo USA/Uk/Australia #AUKUS sui sottomarini. Biden offre a Macron un ramoscello… - RobertoCastaldi : RT @EURACTIVItalia: L'#Australia spera di riuscire a portare avanti l'accordo commerciale con l'Ue, nonostante la controversia con la #Fran… - EURACTIVItalia : L'#Australia spera di riuscire a portare avanti l'accordo commerciale con l'Ue, nonostante la controversia con la…

... integrando il partenariatocon Stati Uniti e Regno Unito. Nella nota si legge che Macron e Biden si incontreranno a fine ottobre in Europa "per arrivare a dei punti die conservare in ......è furibondo con gli Stati Uniti dopo l'affaree le sue conseguenze politiche e strategiche. Il presidente francese ha visto la proeizione geopolitica del suo Paese ridimensionata dall'...Colloquio telefonico seguito da nota congiunta. L'ambasciatore francese negli Stati Uniti lavorerà all'incontro con alti funzionari di Washington ...Boris Johnson invita la Francia a 'darsi una calmata' e a 'lasciarlo respirare' riguardo la fornitura di sottomarini all'Australia saltata dopo ...