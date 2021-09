Spara in testa a un 20enne che gli chiedeva di usare la mascherina. La scusa atroce: “Sono stressato” (Di martedì 21 settembre 2021) Orrore e follia al tempo del Covid. Una storia agghiacciante che arriva dalla Germania, a Idar-Oberstein, nel Land della Renania-Palatinato. Un ventenne è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa per aver fatto notare al cliente della stazione di benzina dove lavora come cassiere l’obbligo di portare la mascherina. Secondo la ricostruzione della Procura, che ha fatto arrestare l’omicida, l’uomo sarebbe tornato a casa proprio per prendere una pistola che teneva nascosta e tornare alla stazione di benzina. Casi di violenza cieca Sono stati frequenti da inizio pandemia, legati al non uso della mascherina e alla follia. Molti cari qui in Italia hanno riguardato personale che tentava di far ripettare le regole. Stavolta il caso tedesco ha motivazioni folli e sconcertanti. Follia in Germania Alla seconda richiesta di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 settembre 2021) Orrore e follia al tempo del Covid. Una storia agghiacciante che arriva dalla Germania, a Idar-Oberstein, nel Land della Renania-Palatinato. Un ventenne è stato ucciso con un colpo di pistola allaper aver fatto notare al cliente della stazione di benzina dove lavora come cassiere l’obbligo di portare la. Secondo la ricostruzione della Procura, che ha fatto arrestare l’omicida, l’uomo sarebbe tornato a casa proprio per prendere una pistola che teneva nascosta e tornare alla stazione di benzina. Casi di violenza ciecastati frequenti da inizio pandemia, legati al non uso dellae alla follia. Molti cari qui in Italia hanno riguardato personale che tentava di far ripettare le regole. Stavolta il caso tedesco ha motivazioni folli e sconcertanti. Follia in Germania Alla seconda richiesta di ...

