Sanlorenzo Superyacht va in scena al Monaco Yacht Show

(Di martedì 21 settembre 2021)è pronto per tornare al, la kermesse nautica più importante al mondo per le imbarcazioni superiori ai 30 metri di lunghezza, dove dal 22 al 25 settembre esporrà due deidi punta della flotta: il 500Exp, che con 9 unità vendute e 11 in costruzione continua a registrare numeri da record, e il 62Steel, che per la prima volta viene mostrato al pubblico internazionale.alcon due modelli Due modelli che rappresentano l’apice dell’innovazione di, risultato di un heritage tecnico e progettuale unico e della capacità di intercettare le richieste del mercato che hanno permesso al cantiere di attestarsi ai vertici delle classifiche ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sanlorenzo Superyacht

Versiliatoday.it

suggerira' Credit Agricole Leasing Italia quale partner per l'acquisto in leasing di yacht eai propri clienti europei, ai quali verranno riservati un servizio su misura e ...- operatore della nautica di lusso quotato sul segmento STAR di Borsa Italiana - suggerirà Crédit Agricole Leasing Italia quale partner per l'acquisto in leasing di yacht eai ...Sanlorenzo è pronto per tornare al Monaco Yacht Show, la kermesse nautica più importante al mondo per le imbarcazioni superiori ai 30 metri di lunghezza, dove dal 22 al 25 sette ...Sanlorenzo suggerirà Crédit Agricole Leasing Italia come partner per l’acquisto in leasing di yacht e superyacht ai propri clienti europei, ai quali verranno riservati un servizio su misura e condizio ...