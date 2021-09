Rosalinda Cannavò a sostegno di Dayane Mello, recentemente molestata da un concorrente de “La Fazenda”. L’accusato ha più di un precedente penale in corso (Di martedì 21 settembre 2021) Dayane Mello vittima di molestie da parte di un concorrente del reality show “La Fazenda”. L’amica e attrice Rosalinda Cannavò si pronuncia in merito all’accaduto: “mi indigna che non vengano presi provvedimenti!” “La sua psiche è completamente scossa e la sua integrità fisica è a rischio”. Questo il post pubblicato sulla pagina ufficiale di Dayane Mello, attuale concorrente del reality brasiliano “La Fazenda”, dopo le molestie subite da parte di Nego do Borel che, stando a quanto ripotato da diverse testate, avrebbe provato ripetutamente a baciare Dayane e a toccarla sotto le coperte. Oltre ai numerosi messaggi da parte dei fan di Dayane, anche l’amica e attrice ... Leggi su 361magazine (Di martedì 21 settembre 2021)vittima di molestie da parte di undel reality show “La”. L’amica e attricesi pronuncia in merito all’accaduto: “mi indigna che non vengano presi provvedimenti!” “La sua psiche è completamente scossa e la sua integrità fisica è a rischio”. Questo il post pubblicato sulla pagina ufficiale di, attualedel reality brasiliano “La”, dopo le molestie subite da parte di Nego do Borel che, stando a quanto ripotato da diverse testate, avrebbe provato ripetutamente a baciaree a toccarla sotto le coperte. Oltre ai numerosi messaggi da parte dei fan di, anche l’amica e attrice ...

