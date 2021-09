Mare Sicuro, 13mila controlli e 188 persone salvate nel Lazio: il bilancio dell’estate 2021 (Di martedì 21 settembre 2021) Roma – Si è appena conclusa l’operazione “Mare Sicuro 2021”, la consueta campagna di prevenzione e sicurezza condotta dalla Guardia costiera. Coordinata nel Lazio dalla Direzione marittima di Civitavecchia, l’operazione ha visto incessantemente impegnati gli uomini e gli assetti del Corpo lungo gli oltre 370 Km di costa e gli 11.500 metri quadrati di Mare affinché milioni di bagnanti e migliaia di diportisti possano fruirne in modo sereno e Sicuro. Avviata il 19 giugno, l’operazione ha visto operare per l’intera estate pattuglie e mezzi navali dei Compartimenti Marittimi di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta e dei 17 Uffici Marittimi dislocati sul territorio regionale in uno scenario atipico, caratterizzato, per le note limitazioni agli spostamenti internazionali connesse all’emergenza ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 21 settembre 2021) Roma – Si è appena conclusa l’operazione “”, la consueta campagna di prevenzione e sicurezza condotta dalla Guardia costiera. Coordinata neldalla Direzione marittima di Civitavecchia, l’operazione ha visto incessantemente impegnati gli uomini e gli assetti del Corpo lungo gli oltre 370 Km di costa e gli 11.500 metri quadrati diaffinché milioni di bagnanti e migliaia di diportisti possano fruirne in modo sereno e. Avviata il 19 giugno, l’operazione ha visto operare per l’intera estate pattuglie e mezzi navali dei Compartimenti Marittimi di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta e dei 17 Uffici Marittimi dislocati sul territorio regionale in uno scenario atipico, caratterizzato, per le note limitazioni agli spostamenti internazionali connesse all’emergenza ...

