Mare Nostrum Awards, via al concorso giornalistico promosso dal Gruppo Grimaldi. Ecco il bando (Di martedì 21 settembre 2021) La XIV edizione del concorso giornalistico Mare Nostrum Awards prende in questi giorni il via. Il premio è bandito dal semestrale Grimaldi Magazine Mare Nostrum, edito dal Gruppo armatoriale Grimaldi di Napoli. Il tema del concorso è i viaggi nel Mediterraneo e lo sviluppo delle autostrade del Mare in tema sociale, ambientale, economico, turistico, storico, artistico. Il periodo per la pubblicazione degli elaborati è compreso tra il 15 settembre 2021 e il 15 aprile 2022. Tutti i dettagli sono descritti nel bando qui sotto, oppure sul sito www.Grimaldi.napoli.it sotto la voce "Press & Media" al link Mare Nostrum

