LIVE MotoGP | Test Misano 2021 in DIRETTA | Savadori e Vinales in pista | ancora assente la Ducati

11.28ha completato domenica un week-end perfetto con un due vittorie in Superbike ed il successo di Francesco Bagnaia. La casa di Borgo Panigale insegue il titolo nella classe regina del Motomondiale, una missione abbastanza complessa dopo la prima prova di. 11.24 Poca azione a. Non è sicuramente il giorno adatto per provare delle componenti per il 2022 vista la pioggia che sta rovinando la giornata. 11.20zero passaggi perche molto probabilmente sta aspettando di avere unaasciutta. 11.16 Sono già 23 i giri diche è il pilota che ha lavorato di più questa mattina. Aprilia insegue la prima gioia dopo aver conquistato il podio a Silverstone con ...