Live Fiorentina-Inter 1-0: vantaggio di Sottil (Di martedì 21 settembre 2021) SEGUI LA DIRETTA DI Fiorentina-InterPRIMO TEMPO23' Viola avanti con Sottil su assist di Gonzalez21' Duncan sfiora l'incrocio dalla distanza17' Giallo per... Leggi su ilmattino (Di martedì 21 settembre 2021) SEGUI LA DIRETTA DIPRIMO TEMPO23' Viola avanti consu assist di Gonzalez21' Duncan sfiora l'incrocio dalla distanza17' Giallo per...

Advertising

passione_inter : Gol della Fiorentina Sottil porta in vantaggio i Viola #FiorentinaInter 1-0 LIVE - fcin1908it : LIVE #FiorentinaInter 1-0 (22' Sottil): GOL FIORENTINA Era nell'aria il vantaggio viola. Nico Gonzales supera Skri… - fcin1908it : LIVE #FiorentinaInter 0-0 (20') OCCASIONE FIORENTINA Rimpallo ancora favorevole ai viola, tiro violentissimo di Du… - Eeagles_Booster : ?? Serie A Fiorentina vs Internazionale ?? ?????????? ???????? ?? - ilcirotano : LIVE Fiorentina-Inter 0-0: subito un'occasione per Nico Gonzalez - -