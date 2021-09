Da Ardea a Terracina per mettere a segno la truffa dello specchietto: boom di segnalazioni al 112 (Di martedì 21 settembre 2021) truffa dello specchietto, due persone domiciliate ad Ardea denunciate. Nella giornata odierna, a Terracina, a conclusione di un’attività investigativa, i Carabinieri del locale comando, coadiuvati dall‘aliquota radiomobile del medesimo comando, a seguito di diverse segnalazioni pervenute alla centrale operativa del 112, hanno attivato immediate indagini sul territorio che hanno consentito di porre fine alle tentate truffe eseguite con il metodo del “finto danno allo specchietto”. Alla fine i due sono stati beccati e sono stati denunciati per il reato di tentata truffa: si tratta di un 24enne di Catania e di un 32enne della provincia di Siracusa, entrambi domiciliati sotto alla Rocca. In particolare la coppia aveva simulato, in due distinti sinistri ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 settembre 2021), due persone domiciliate addenunciate. Nella giornata odierna, a, a conclusione di un’attività investigativa, i Carabinieri del locale comando, coadiuvati dall‘aliquota radiomobile del medesimo comando, a seguito di diversepervenute alla centrale operativa del 112, hanno attivato immediate indagini sul territorio che hanno consentito di porre fine alle tentate truffe eseguite con il metodo del “finto danno allo”. Alla fine i due sono stati beccati e sono stati denunciati per il reato di tentata: si tratta di un 24enne di Catania e di un 32enne della provincia di Siracusa, entrambi domiciliati sotto alla Rocca. In particolare la coppia aveva simulato, in due distinti sinistri ...

