Coronavirus in Toscana | 3 morti due a Prato e uno ad Arezzo | oggi 21 settembre E 215 contagi

FIRENZE - Sono 3 i morti di Coronavirus, in Toscana, oggi 21 settembre 2021. Si tratta di due uomini e una donna con età media di 86 anni. Risievenao a Prato (2) e Arezzo. Mentre i nuovi contagiati sono 215 (208 confermati con tampone molecolare e 7 da test rapido antigenico) von età media di 41 anni (23% ha meno di 20 anni, 25% tra 20 e 39 anni, 29% tra 40 e 59 anni, 16% tra 60 e 79 anni, 7% ha 80 anni o più)

