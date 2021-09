Calciomercato: Kessie sempre più lontano dal Milan (Di martedì 21 settembre 2021) Il Calciomercato sembra portare Kessie lontano da Milano. Il centrocampista ivoriano è nel mirino dei maggiori club europei. Milan: le assenze non hanno indebolito la maturità del gruppo Calciomercato Milan: Kessie andrà via a zero? Il rinnovo del contratto di Franck Kessie sembrava dover essere solo una formalità dopo le parole d’amore dello stesso giocatore dal ritiro della nazionale in Giappone. Tuttavia, Kessie è tornato in Italia da oltre due mesi e il suo contratto resta ancora in scadenza. Come dichiarato da Maldini nel prepartita contro la Juventus “E’ un anno e mezzo che parliamo con il suo agente, ci saranno altre occasioni per farlo” la trattativa non si è interrotta. Non è errato però confermare ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 21 settembre 2021) Ilsembra portaredao. Il centrocampista ivoriano è nel mirino dei maggiori club europei.: le assenze non hanno indebolito la maturità del gruppoandrà via a zero? Il rinnovo del contratto di Francksembrava dover essere solo una formalità dopo le parole d’amore dello stesso giocatore dal ritiro della nazionale in Giappone. Tuttavia,è tornato in Italia da oltre due mesi e il suo contratto resta ancora in scadenza. Come dichiarato da Maldini nel prepartita contro la Juventus “E’ un anno e mezzo che parliamo con il suo agente, ci saranno altre occasioni per farlo” la trattativa non si è interrotta. Non è errato però confermare ...

