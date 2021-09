Alitalia – Rocca | Il governo deve intervenire

(Di martedì 21 settembre 2021) – Va riaperto il tavolo tra azienda e sindacati – «Sono molto preoccupato del trattamento che stanno subendo i lavoratori di. Stiamo parlando di una società controllata dallo Stato, ecco perché ile farsene carico prima che sia troppo tardi, anche perché sono i primi responsabili ad aver ceduto al diktat dell’Europa che ci hanno costretto a passare da una compagnia di bandiera ad una compagnia regionale. L’Italia e Roma non possono restare a guardare, ne va dello sviluppo del nostro Paese e del rilancio turistico della nostra città». È quanto ha dichiarato Federico, responsabile romano degli enti locali di Fratelli d’Italia «Al momento – conclude– esiste un’unica strada: riapertura del tavolo tra azienda e sindacati al fine di trovare una ...

Ultime Notizie dalla rete : Alitalia Rocca

