Al Salone Nautico di Genova 92 377 visitatori | +30% rispetto al 2020

(Di martedì 21 settembre 2021), 21 set. (Adnkronos) – Ialle 12 di oggi erano stati 92.377, il massimo di quanto permettessero le rigorose norme di prevenzione anti Covid. E’ stata superata del 30% l’affluenza dello scorso anno quando ildiaveva sfidato, pressoché unico, il Covid e comunque le norme di prevenzione erano meno restrittive per gli accessi, non esistendo ancora green pass e tamponi rapidi. Ad annunciare i dati riguardanti il 61modiè stato il presidente di Confindustria Nautica Saverio Cecchi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

: +30% di visitatori rispetto al 2020 Genova " Si chiude oggi la 61esima edizione deldi Genova , la seconda in tempi di pandemia. I visitatori sono stati 92mila, numero ..."Alle ore 12 i visitatori erano 92.377: circa il 30% in più dell'anno scorso". Il presidente di Confindustria Nautica annuncia i numeri nella conferenza stampa di chiusura del 61/0di Genova. Significa che alla fine della giornata, si arriverà all'incirca a quota 94 - 95 mila, quasi al totale del tetto massimo consentito dalle norme di sicurezza anti - Covid ...Genova, 21 set. (Adnkronos) - I visitatori alle 12 di oggi erano stati 92.377, il massimo di quanto permettessero le rigorose norme di prevenzione ...I sei giorni di manifestazione hanno visto 78 eventi tra convegni, seminari, workshop tecnici, conferenze, presentazioni e 5.874 prove in mare.