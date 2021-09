FANTACALCIO – Udinese-Napoli | gol di Insigne o di Osimhen? La decisione della Lega

(Di lunedì 20 settembre 2021) Ilpassa in vantaggio contro l’con un gol che per il momento è assegnato a Lorenzo. Al, però, è ansia per chi ha lo Scugnizzo perchécolpisce sulla linea e potrebbe avergli tolto il gol. Al momento la rete è assegnata a, vi terremo informati su quanto deciderà laSerie A. Sembrerebbe però che sia il centravanti nigeriano a toccare la palla prima dell’ingresso in porta. SportFace.

, quarta giornata: le probabili formazioni di- Napoli Alle 20:45 scenderanno in campoe Napoli per il posticipo del lunedì che chiuderà la quarta giornata di Serie A. Una ...La quarta giornata deve ancora terminare (oggi è in programma il Monday Night- Napoli) ma diamo già uno sguardo verso il prossimo turno che inizierà domani alle 18.30 con la sfida Bologna - Genoa consigliandovi i tre portieri per la quinta giornata. CLICCA QUI PER ...Dopo Udinese-Napoli (qui le formazioni ufficiali) si penserà subito al turno infrasettimanale di campionato, valido per la 5a giornata. Il primo match sarà Bologna-Genoa alle ore 18.30. Intanto la 4a ...Blog Calciomercato.com: Giornata quattro. Mentre il Milan pareggia a Torino e l'Inter strapazza il Bologna, in un universo parallelo viviamo e gioiamo noi Fantallenatori, ...