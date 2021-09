Chiede a cliente di mettere mascherina, lui gli spara in testa: morto 20enne (Di lunedì 20 settembre 2021) Ucciso con un colpo di pistola alla testa perché Chiedeva ad un cliente di indossare la mascherina. E’ accaduto in una stazione di servizio nella cittadina di Idar-Oberstein, in Germania occidentale, dove un 49enne ha ucciso un cassiere di 20 anni che non voleva vendergli della birra a causa del suo rifiuto di coprirsi naso e bocca. Arrestato, l’uomo ha confessato, ha annunciato Kai Fuhrmann, capo procuratore di Treviri. Il 49enne ha detto di sentirsi pressato dalla situazione della pandemia. Si è sentito messo nell’angolo e di “non vedere altro modo” se non quello di fare un’azione esemplare. La vittima gli era sembrata “responsabile per l’intera situazione, dato che Chiedeva il rispetto delle regole”, ha affermato il procuratore. Secondo gli inquirenti, il 49enne è entrato sabato sera nella ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 20 settembre 2021) Ucciso con un colpo di pistola allaperchéva ad undi indossare la. E’ accaduto in una stazione di servizio nella cittadina di Idar-Oberstein, in Germania occidentale, dove un 49enne ha ucciso un cassiere di 20 anni che non voleva vendergli della birra a causa del suo rifiuto di coprirsi naso e bocca. Arrestato, l’uomo ha confessato, ha annunciato Kai Fuhrmann, capo procuratore di Treviri. Il 49enne ha detto di sentirsi pressato dalla situazione della pandemia. Si è sentito messo nell’angolo e di “non vedere altro modo” se non quello di fare un’azione esemplare. La vittima gli era sembrata “responsabile per l’intera situazione, dato cheva il rispetto delle regole”, ha affermato il procuratore. Secondo gli inquirenti, il 49enne è entrato sabato sera nella ...

