BasicNet | aggiornamento sull’esecuzione del piano di acquisto azioni proprie

(Di lunedì 20 settembre 2021) (Teleborsa) – Nell’ambito del programma die disposizione di, autorizzato dall’Assemblea deglisti tenutasi in data 8 aprile 2021 e il cui avvio è stato annunciato nella stessa data,, dal 13 al 17 settembre 2021, ha acquistato 30.500al prezzo medio di 4,627 euro, per un controvalore pari a 141.123,08 euro. A seguito degli acquisti comunicati, il gruppo aziendale italiano che opera nel settore dell’abbigliamento, delle calzature e degli accessori detiene complessivamente 9.027.040, pari al 14,8% del capitale sociale. In Borsa, oggi, affondacon i prezzi allineati a 4,565 euro, per una discesa del 2,87%. (Foto: © Tommaso Gasperini/Massimo Sestini)