Atalanta, non mancano i punti ma i gol: solo 4, record negativo nell’era Gasp (Di lunedì 20 settembre 2021) Domanda: per caso, Gasperini, premiato e strapremiato miglior allenatore perché ‘giochista’ è diventato improvvisamente ‘risultatista’, come (com’era…) Allegri o altri? Non fasciamoci la testa, siamo solo alla quarta giornata e soprattutto il doppio impegno campionato-Champions non aiuta e favorisce lo spettacolo sempre. Tradotto: se giochi bene, anzi molto bene in Europa poi non riesci a ripeterti sugli stessi livelli in Serie A, anche se l’avversario è una neopromossa, ma ha gambe abbastanza per metterti in difficoltà. Certo, l’Atalanta di queste prime quattro partite di campionato è una brutta copia della bellissima Atalanta che per il terzo anno si è conquistata la Champions. Su un punto bisogna dar ragione a Gasp, che pure ha fatto i suoi errori, per esempio riconfermando titolari Miranchuk e ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 20 settembre 2021) Domanda: per caso,erini, premiato e strapremiato miglior allenatore perché ‘giochista’ è diventato improvvisamente ‘risultatista’, come (com’era…) Allegri o altri? Non fasciamoci la testa, siamoalla quarta giornata e soprattutto il doppio impegno campionato-Champions non aiuta e favorisce lo spettacolo sempre. Tradotto: se giochi bene, anzi molto bene in Europa poi non riesci a ripeterti sugli stessi livelli in Serie A, anche se l’avversario è una neopromossa, ma ha gambe abbastanza per metterti in difficoltà. Certo, l’di queste prime quattro partite di campionato è una brutta copia della bellissimache per il terzo anno si è conquistata la Champions. Su un punto bisogna dar ragione a, che pure ha fatto i suoi errori, per esempio riconfermando titolari Miranchuk e ...

