Ascolti TV | vince il volley su Rai 3 | bene Scherzi a Parte | Da Grande al 12 67% | tutti i dettagli

Leggi su trashblog

(Di lunedì 20 settembre 2021) Ieri, domenica 19 settembre, in tv è andata in onda una sfida davvero inedita, ma anche molto attesa. Rai 1 infatti ha dato il benvenuto ad un nuovo volto della rete, Alessandro Cattelan, il quale ha portato in scena il suo programma Da. Molti ospiti presenti, tra cui Antonella Clerici, Il Volo, Paolo Bonolis, Elodie, Luca Argentero e Blanco, ma soprattutto tanta pubblicità fatta nelle precedenti settimane per lanciare lo show, diviso in due puntate. I social sono stati letteralmente bombardati di critiche, positive e negative: per molti Alessandro Cattelan era la novità di cui la Rai aveva bisogno per svecchiarsi e per adottare un nuovo linguaggio, e Da ...