Agli Emmy sbancano “The Crown” e “Ted Lasso”

Monarchia da una parte. Sani valori sportivi dall'altra, accompagnati da risate altrettanto sane (l'unica satira concessa prende di mira americani e inglesi, questione già risolta da Oscar Wilde che li considerava "popoli divisi da una lingua comune" – il Novecento non era neppure cominciato, per calcolare la modernità). La serie drammatica "The Crown" di Peter Morgan e la serie comica "Ted Lasso" di Jason Sudeikis hanno trionfato Agli Emmy, domenica sera. La cerimonia si è tenuta a ranghi ridotti – i candidati inglesi partecipavano da un pub di Londra. Non abbastanza per placare le ansie di Seth Rogen: "Mi avevano detto che sarebbe stata all'aperto". Cedric the Entertainer, maestro di cerimonie, ha tenuto a ripetere che tutti erano vaccinati, lui con Pfizer, "perché sono snob". Non lo hanno linciato: hanno capito la ...

