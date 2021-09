Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2021 ore 11:30 (Di domenica 19 settembre 2021) Viabilità DEL 19 SETTEMBRE 2021 ORE 11.20 ALESSIO CONTI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON LA VIABILITA SULLA A24 Roma TERMAO CI SONO CODE NEL TRATTO TRA VICOVARO MANDELA E CARSOLI ORICOLA PER LAVORI. NEL TRATTO È ATTIVO LO SCAMBIO DI CARREGGIATA CON TRAFFICO NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA CARREGGIATA VERSO TERAMO A Roma RESTANO CODE PER INCIDENTE SU VIA PRENESTINA ALTEZZA RACCORDO IN DIREZIONE DI PONTE DI NONA SEMPRE NELLA CAPITALE, IN CORSO LA MARATONA DI Roma, IL PERCORSO SI SNODA LUNGO LE STRADE DEL CENTRO ... Leggi su romadailynews (Di domenica 19 settembre 2021)DEL 19 SETTEMBREORE 11.20 ALESSIO CONTI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA VIABILITA SULLA A24TERMAO CI SONO CODE NEL TRATTO TRA VICOVARO MANDELA E CARSOLI ORICOLA PER LAVORI. NEL TRATTO È ATTIVO LO SCAMBIO DI CARREGGIATA CON TRAFFICO NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA CARREGGIATA VERSO TERAMO ARESTANO CODE PER INCIDENTE SU VIA PRENESTINA ALTEZZA RACCORDO IN DIREZIONE DI PONTE DI NONA SEMPRE NELLA CAPITALE, IN CORSO LA MARATONA DI, IL PERCORSO SI SNODA LUNGO LE STRADE DEL CENTRO ...

