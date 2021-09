Trovato 9 mesi dopo la scomparsa sul gommone alla deriva. "Omicidio e traffico di droga". Davide, un terrificante mistero (Di domenica 19 settembre 2021) Una vicenda da film, con molti, troppi punti oscuri quella di Davide Pecorelli, il 45enne riTrovato nove mesi dopo essere scomparso in Albania. RiTrovato in mezzo all'Adriatico a bordo di un gommone alla deriva, senza documenti né telefono. Imprenditore, cercava una soluzione alla crisi in cui erano caduti i suoi saloni di bellezza tra Umbria e Toscana. Cercava di espandere il suo orizzonte in Albania, paese natale della moglie da cui ha avuto tre figli. E fu proprio in Albania che Pecorelli scomparve. Ci arrivò il 3 gennaio, sarebbe ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 settembre 2021) Una vicenda da film, con molti, troppi punti oscuri quella diPecorelli, il 45enne rinoveessere scomparso in Albania. Riin mezzo all'Adriatico a bordo di un, senza documenti né telefono. Imprenditore, cercava una soluzionecrisi in cui erano caduti i suoi saloni di bellezza tra Umbria e Toscana. Cercava di espandere il suo orizzonte in Albania, paese natale della moglie da cui ha avuto tre figli. E fu proprio in Albania che Pecorelli scomparve. Ci arrivò il 3 gennaio, sarebbe ...

EclecticFirst : @gold3nwitch Tolto il 'compromesso' di dover loggare ogni giorno e non ricevere subito le primogem, è l'opzione mig… - suwuami : @artvhoe io mi trovo bene con 4 pezzi thundersoother anche perché dopo aver farmato quel domain per mesi non ho tro… - SaintPoppy : @hanamajutsu A me la domanda è sorta perché ieri sera mi sono trovato a pensare a un tipo col quale ormai da più di… - MonicaLottoV : @VittorioSgarbi @stampasgarbi @SecolodItalia1 È vero che il RDC c’è in tutta Europa ma funziona in maniera un po’ d… - FairyRainDarcy : RT @adozioneanimali: (Roma) JACK CUCCIOLO 4 MESI PASTORE TEDESCO pastore tedesco , Cane Maschio: JACK CUCCIOLO 4 MESI PASTORE TEDESCO DIVEN… -