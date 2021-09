Moto3, tripletta tricolore! Vince Foggia su Antonelli e Migno; disastro Fenati (Di domenica 19 settembre 2021) Strepitosa tripletta italiana a Misano, con il poker sfumato per la caduta di Romano Fenati mentre era saldamente al comando. Ma il pubblico festeggia il tris tricolore e il trionfo di Dennis Foggia ... Leggi su gazzetta (Di domenica 19 settembre 2021) Strepitosaitaliana a Misano, con il poker sfumato per la caduta di Romanomentre era saldamente al comando. Ma il pubblico festeggia il tris tricolore e il trionfo di Dennis...

Advertising

rptmtt : RT @DanyBer1893: Altra tripletta italiana in #Moto3 grandissimi ragazzi ???? #Misano - codeghino10 : RT @Gazzetta_it: Moto3, tripletta tricolore a Misano: vince Foggia su Antonelli e Migno, disastro Fenati #GPSanMarino - Gazzetta_it : Moto3, tripletta tricolore a Misano: vince Foggia su Antonelli e Migno, disastro Fenati #GPSanMarino - OA_Sport : #Moto3 Il trionfo di Foggia a Misano: secondo successo consecutivo per lui e si può sognare ancora per il Mondiale.… - red_arrow19 : RT @Febookworm: MIGNO ADESSO IL SANTINO LO DEVI PORTARE A TUTTE LE GARE Che tripletta, che Italia #Moto3 #SanMarinoGP -