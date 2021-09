M5S: Ricciardi, 'si parte, entusiasmo per progetto Conte' (Di domenica 19 settembre 2021) Roma, 19 set. (Adnkronos) - “Passo dopo passo ci stiamo ricostruendo e lo stiamo facendo insieme a Giuseppe Conte. E' con entusiasmo, quindi, che oggi lanciamo la nuova campagna di iscrizione al nostro nuovo corso. Transizione ecologica, giustizia sociale, diritti dei lavoratori, sburocratizzazione, parità di genere: ecco solo alcuni pilastri per noi imprescindibili e per cui continueremo a batterci, sempre coinvolgendo i cittadini”. Lo dichiara in una nota Riccardo Ricciardi, vicecapogruppo del MoVimento 5 Stelle alla Camera. “Un nuovo corso – aggiunge - capace di valorizzare la nostra storia con forza e coerenza ma che sarà segnato da ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 settembre 2021) Roma, 19 set. (Adnkronos) - “Passo dopo passo ci stiamo ricostruendo e lo stiamo facendo insieme a Giuseppe. E' con, quindi, che oggi lanciamo la nuova campagna di iscrizione al nostro nuovo corso. Transizione ecologica, giustizia sociale, diritti dei lavoratori, sburocratizzazione, parità di genere: ecco solo alcuni pilastri per noi imprescindibili e per cui continueremo a batterci, sempre coinvolgendo i cittadini”. Lo dichiara in una nota Riccardo, vicecapogruppo del MoVimento 5 Stelle alla Camera. “Un nuovo corso – aggiunge - capace di valorizzare la nostra storia con forza e coerenza ma che sarà segnato da ...

Advertising

TV7Benevento : M5S: Ricciardi, 'nuovo Comitato garanzia all'altezza delle sfide che ci aspettano'... - Fedoraquattroc2 : @MarioAlba24 mentre Ricciardi conferma che le varianti come la Delta provengono da vaccinati #COVID19 il giornalist… - Fedoraquattroc2 : @LucillaMasini mentre Ricciardi conferma che le varianti come la Delta provengono da vaccinati #COVID19 il giornali… - 75Let1 : RT @Fedoraquattroc2: @gio_b_tta mentre Ricciardi conferma che le varianti come la Delta provengono da vaccinati #COVID19 il giornalista #ra… -