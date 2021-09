Juventus-Milan, i bianconeri subiscono gol da 17 partite consecutive (Di domenica 19 settembre 2021) La Juventus alla ricerca della stabilità difensiva perduta. I bianconeri subiscono gol da 17 partite consecutive. Il Milan ne approfitterà? Leggi su pianetamilan (Di domenica 19 settembre 2021) Laalla ricerca della stabilità difensiva perduta. Igol da 17. Ilne approfitterà?

Advertising

Gazzetta_it : Juve-Milan vista dagli interisti: 'Pareggio con rissa'. E c'è chi invoca l'asteroide... - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa di Mister Allegri pre #JuveMilan LIVE su @JuventusTV:… - juventusfc : ?? Bella e importante ?? #JuveMilan, secondo Mister Allegri. ?? Leggi il report della sua conferenza stampa.… - MilanNewsit : Juventus, Allegri a DAZN: 'Il Milan è in crescita da quasi due anni. La loro formazione? Me l'aspettavo' - WithYouFC : Io combattuto: vittoria Juventus o sconfitta Milan? #JuventusMilan -