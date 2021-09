Amici 21: Marcello Sacchetta non ci sarà (Di domenica 19 settembre 2021) Marcello Sacchetta è uno dei volti che i telespettatori di Amici di Maria De Filippi sono più abituati a vedere. Il ballerino infatti, dopo aver ottenuto la fama grazie alla partecipazione al programma come allievo, ha continuato a lavorare all'interno dello show rivestendo ruoli diversi. Sacchetta infatti dopo essere stato concorrente del talent show, ha avuto modo di lavorare anche come professionista e come conduttore della fascia quotidiana. Dopo sei anni ad Amici però il ballerino ha deciso di lasciare il programma per dedicarsi ad altri progetti lavorativi. A dare l'annuncio è stato direttamente ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 19 settembre 2021)è uno dei volti che i telespettatori didi Maria De Filippi sono più abituati a vedere. Il ballerino infatti, dopo aver ottenuto la fama grazie alla partecipazione al programma come allievo, ha continuato a lavorare all'interno dello show rivestendo ruoli diversi.infatti dopo essere stato concorrente del talent show, ha avuto modo di lavorare anche come professionista e come conduttore della fascia quotidiana. Dopo sei anni adperò il ballerino ha deciso di lasciare il programma per dedicarsi ad altri progetti lavorativi. A dare l'annuncio è stato direttamente ...

