Renzi | “Casini al Colle? Ha le caratteristiche ma non è l’unico”

Pier Ferdinando Casini prossimo presidente della Repubblica? L'importante, per Matteo Renzi, è che al Colle ci sia una personalità "solida, saggia, europeista e filo atlantica". Questo l'identikit del successore di Sergio Mattarella, secondo il leader di Italia Viva, che, in un'intervista a Libero, precisa: "Da quando siamo nella moneta unica, sono cambiati tre presidenti: Ciampi, Napolitano, Mattarella. Venivano da storie diverse, ma hanno saputo interpretare questo ruolo – nelle diverse sensibilità – con grande capacità di restare saldi sui valori europei. Accadrà anche nel settennato 2022-2029, ne sono certo".

