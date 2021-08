“Parlare sempre di Covid è diventata una sindrome”: Zangrillo bastona ancora (Di lunedì 9 agosto 2021) Milano, 9 ago — Il professor Zangrillo torna nuovamente alla carica contestando la comunicazione sul Covid-19: ossessiva, allarmista, dai toni a tratti apocalittici. A fronte di un lieve aumento dei casi dovuti alla maggiore contagiosità della variante Delta, si registra una nuova, opprimente ondata di isterismo mediatico. Una strategia volta a tenere gli italiani nel terrore. Si parla solo di Covid, di vaccini, di Green pass, di variante Delta, di «moriremo tutti» per non Parlare del divisivo «non ne usciremo più per colpa di… (inserire capro espiatorio del momento)». Zangrillo: “Basta ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 9 agosto 2021) Milano, 9 ago — Il professortorna nuovamente alla carica contestando la comunicazione sul-19: ossessiva, allarmista, dai toni a tratti apocalittici. A fronte di un lieve aumento dei casi dovuti alla maggiore contagiosità della variante Delta, si registra una nuova, opprimente ondata di isterismo mediatico. Una strategia volta a tenere gli italiani nel terrore. Si parla solo di, di vaccini, di Green pass, di variante Delta, di «moriremo tutti» per nondel divisivo «non ne usciremo più per colpa di… (inserire capro espiatorio del momento)».: “Basta ...

