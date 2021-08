Meteo, il gran caldo stringe l’Italia in una morsa: previsioni e temperature (Di lunedì 9 agosto 2021) Meteo, il gran caldo stringe tutta l’Italia in una morsa: le previsioni e temperature per la giornata di oggi. Cielo serenol’Italia si appresta ad affrontare un periodo di grande caldo a causa dell’avanzata dell’anticiclone africano. Le temperature potrebbero sfiorare, in questo periodo, picchi di 40 gradi. Le regioni italiane stanno per affrontare una nuova ondata di caldo estremo che si intensificherà a partire dalla giornata di oggi per protrarsi fino a Ferragosto. Nel ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 9 agosto 2021), iltuttain una: leper la giornata di oggi. Cielo serenosi appresta ad affrontare un periodo didea causa dell’avanzata dell’anticiclone africano. Lepotrebbero sfiorare, in questo periodo, picchi di 40 gradi. Le regioni italiane stanno per affrontare una nuova ondata diestremo che si intensificherà a partire dalla giornata di oggi per protrarsi fino a Ferragosto. Nel ...

