Masterchef in lutto | è morta Anna Martelli | era amata da tutto il pubblico

(Di lunedì 9 agosto 2021) Un duro colpo per i fan del talent show culinario più seguito della tv. All’età di 74 anni, ieri, 8 agosto, si è spenta, tra le concorrenti più amate delle ultime edizioni di. A darne notizia è stato prima Il Messaggero e poi sulla pagina social del talent show è apparso un … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

Adnkronos : Lutto a #MasterChef, è morta #AnnaMartelli. Aveva partecipato all’ottava edizione. - BinaryOptionEU : RT 'Lutto a #MasterChef, è morta #AnnaMartelli. Aveva partecipato all’ottava edizione. - GHERARDIMAURO1 : RT @Adnkronos: Lutto a #MasterChef, è morta #AnnaMartelli. Aveva partecipato all’ottava edizione. - donyp00288476 : RT @Adnkronos: Lutto a #MasterChef, è morta #AnnaMartelli. Aveva partecipato all’ottava edizione. - infoitcultura : Lutto a Masterchef: morta Anna Martelli, ecco la sua storia -

Ultime Notizie dalla rete : Masterchef lutto

Anna Martelli è morta: ilL'ex concorrente diAnna Martelli è scomparsa a 74 anni per cause ignote . A dare l'annuncio della sua scomparsa sono stati proprio i canali ufficiali del ...Torino -Italia: è morta Anna Martelli , concorrente nell'ottava edizione del cooking talent show. La donna, 74 anni, di Precetto Torinese (Torino) si era fatta amare moltissimo nel ...Un nuovo lutto ha colpito Masterchef che piange purtroppo un'altra aspirante chef molto amata dal grande pubblico. Aveva partecipato all'ottava edizione.Lutto per la trasmissione di Sky Uno Masterchef, una delle storiche concorrenti della trasmissione, Anna Martelli, è venuta a mancare ...