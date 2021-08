Green Pass: regole per Scuola e Università dal 1° settembre (Di lunedì 9 agosto 2021) Green Pass per insegnanti e universitari da settembre 5 Agosto 2021 In Gazzetta Ufficiale le nuove regole per l' anno scolastico 2021 - 2022 , con il nuovo obbligo di Green Pass Covid che si applica già a partire dal primo settembre . Nel Decreto Legge 6 agosto 2021, n. ... Leggi su pmi (Di lunedì 9 agosto 2021)per insegnanti e universitari da5 Agosto 2021 In Gazzetta Ufficiale le nuoveper l' anno scolastico 2021 - 2022 , con il nuovo obbligo diCovid che si applica già a partire dal primo. Nel Decreto Legge 6 agosto 2021, n. ...

LucaBizzarri : Comunque sta roba che mi abbiano chiesto il green pass per entrare nel bar dell’aeroporto e non me lo abbiano chies… - borghi_claudio : Mannaggia... pure con la terza dose e il green pass... com'era quella che i vaccinati non contagiano? - borghi_claudio : Si chiudevano gli ospedali per risparmiare ma assumiamo 8000 segretari per controllare i green pass - Alfio624 : RT @RadioSavana: Un cittadino italiano sano senza green pass non può andare a mangiare una pizza al ristorante sotto casa, nel contempo un… - ilo_ak : RT @borghi_claudio: Si chiudevano gli ospedali per risparmiare ma assumiamo 8000 segretari per controllare i green pass -

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass Alle prossime elezioni ci sarà un nuovo partito unico di centrodestra, spiega Silvio Berlusconi Anche Silvio Berlusconi, in un'intervista alla Stampa, dice la sua sul Green Pass in azienda e commenta la nuova disposizione del centrodestra italiano. Il leader di Forza Italia è fermo e deciso: "Il vaccino è fondamentale per sé stessi e per ridurre il rischio di ...

Nel bar irriducibile di Cuneo: "Non chiederemo il green pass per entrare" La Stampa Green Pass falsi su Telegram, maxi operazione della Polizia di Stato Se ne sta occupando la Polizia di Stato di Roma, Milano e Bari. Sul tema si è espresso Landini, segretario generale della Cgil, critico nei confronti delle multe previste per il personale scolastico c ...

''Armonie in Controluce'', a San Benedetto del Tronto concerto all'alba del Ferragosto Domenica 15 agosto alle ore 5,30 sarà possibile assistere al suggestivo concerto all’alba “Armonie in Controluce” che si terrà presso il Giardino Nuttate de Lune, dove si esibiranno il Quintetto d’Arc ...

