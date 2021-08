Come siamo bravi a vincere, noi, anche quando corre uno solo (Di lunedì 9 agosto 2021) Premessa autobiografica fastidiosa ma necessaria: da ragazzino volevo fare il giornalista sportivo. Mi aveva ispirato un articolo di Gianni Brera del 1969 che avevo letto riprodotto in un’antologia: iniziava argomentando che la frase “adesso che siamo andati sulla luna” equivaleva grossomodo a dire “adesso che abbiamo scritto la Sesta sinfonia, detta Pastorale”. Mi è tornato in mente negli ultimi trionfali giorni delle Olimpiadi, tutto un fiorire di “siamo forti”, “corriamo velocissimo”, “saltiamo altissimo”, “vinciamo tutto”. Fossi stato giornalista sportivo, avrei potuto scrivere che equivaleva a dire “abbiamo affrescato la Cappella degli Scrovegni, ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 9 agosto 2021) Premessa autobiografica fastidiosa ma necessaria: da ragazzino volevo fare il giornalista sportivo. Mi aveva ispirato un articolo di Gianni Brera del 1969 che avevo letto riprodotto in un’antologia: iniziava argomentando che la frase “adesso cheandati sulla luna” equivaleva grossomodo a dire “adesso che abbiamo scritto la Sesta sinfonia, detta Pastorale”. Mi è tornato in mente negli ultimi trionfali giorni delle Olimpiadi, tutto un fiorire di “forti”, “corriamo velocissimo”, “saltiamo altissimo”, “vinciamo tutto”. Fossi stato giornalista sportivo, avrei potuto scrivere che equivaleva a dire “abbiamo affrescato la Cappella degli Scrovegni, ...

