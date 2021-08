Usa | elogio del modello Orban | bufera sulla star di Fox

Advertising

lucacelada : L'elogio di Tucker Carlson a Orbán cui l'anchorman ha dedicato lunga intervista e dirette da Budapest, è emblematic… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa elogio

Agenzia ANSA

I democratici, di fronte alla maratona televisiva da Budapest, hanno immediatamente attaccato Carlson, accusandolo di promuovere un leader che molti considerano autoritario e antidemocratico: "la ......Sociale Italiano da cui è stato espulso in quanto non in linea nell'appoggio ufficiale agli... Dalla politica sono giunte parole die di commozione per questo personaggio della cultura ...WASHINGTON, 08 AGO - "L'Ungheria, un piccolo paese con molte lezioni da darci". Parola di Tucker Carlson, la star televisiva di Fox News considerato una sorta di portavoce di Donald Trump, che nell'ul ...Ha intervistato Viktor Orban pochi giorni fa e ne è rimasto molto affascinato. Al punto che il giornalista Tucker Carlson ha detto che l'Ungheria è un modello e potrebbe ...