Spalletti, Koulibaly e Insigne: l'incontro con i tifosi del Napoli (Di domenica 8 agosto 2021) Buon campionato ": perché oggi è come se fosse un Capodanno calcistico. Comincia la stagione, di nuovo con il pubblico, quel che si può, nell'amichevole (17.30, Castel di Sangro) contro l'Ascoli e i ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 8 agosto 2021) Buon campionato ": perché oggi è come se fosse un Capodanno calcistico. Comincia la stagione, di nuovo con il pubblico, quel che si può, nell'amichevole (17.30, Castel di Sangro) contro l'Ascoli e i ...

Advertising

Gazzetta_it : Napoli, ritiro: colloquio tra Spalletti, Koulibaly, Insigne e gli ultrà - Zicutake : Incontro tra Spalletti, Koulibaly, Insigne e gli ultras presenti in ritiro: il punto – - SSCNapoli_FL : ?? | In mattinata gli ultrà hanno chiesto e ottenuto un confronto con Spalletti, Koulibaly e Insigne nell’albergo di… - _1926Mattia : RT @Napoli_Report: #Napoli, gli ultrà hanno incontrato #Spalletti, #Koulibaly e #Insigne e, come accade ogni anno, hanno chiesto impegno e… - cn1926it : Incontro tra #Spalletti, #Koulibaly, #Insigne e gli ultras presenti in ritiro: il punto -