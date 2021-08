Serie tv e miniserie in uscita su Netflix, cosa verrà proposto dal 9 agosto (Di domenica 8 agosto 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Su Netflix presto in catalogo Serie tv e miniSerie in uscita a partire dal 9 agosto. Ecco le novità proposte in piattaforma per tutto il pubblico di abbonati. Tutti gli abbonati Netflix sapranno che all’interno della nota piattaforma streaming è possibile visionare diversi tipi di contenuti. Tra film, documentari, Serie tv e altro, il pubblico Leggi su youmovies (Di domenica 8 agosto 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Supresto in catalogotv e miniina partire dal 9. Ecco le novità proposte in piattaforma per tutto il pubblico di abbonati. Tutti gli abbonatisapranno che all’interno della nota piattaforma streaming è possibile visionare diversi tipi di contenuti. Tra film, documentari,tv e altro, il pubblico

Advertising

Screenweek : #Dopesick il trailer della miniserie Hulu con #MichaelKeaton La serie esaminerà l'epidemia degli oppioidi americana… - johnthin12 : RT @annac428: In queste foto Richard è insieme alla sua controfigura Joe Kennard, sul set londinese di #Citadel???? miniserie Amazon spy dei… - OLIAANJY : RT @annac428: In queste foto Richard è insieme alla sua controfigura Joe Kennard, sul set londinese di #Citadel???? miniserie Amazon spy dei… - annac428 : In queste foto Richard è insieme alla sua controfigura Joe Kennard, sul set londinese di #Citadel???? miniserie Amazo… - marcofodera : @m_simax Non esattamente, cioè, non sta partendo una nuova serie/miniserie. Questa è una cosa leggermente diversa d… -