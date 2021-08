Salernitana sconfitta in rimonta dall' Aston Villa | prove generali di Coppa e campionato

Advertising

11104875JC : RT @Gazzetta_it: Altra giornata di amichevoli: Salernitana sconfitta dall'Aston Villa, pari Fiorentina. Poi Napoli, Torino e Bologna #serie… - Gazzetta_it : Altra giornata di amichevoli: Salernitana sconfitta dall'Aston Villa, pari Fiorentina. Poi Napoli, Torino e Bologna… - sportface2016 : Le parole di #Castori dopo la sconfitta contro l'#AstonVilla in amichevole - TMWSampdoria : Salernitana sconfitta 3-1 al Villa Park: Bonazzoli in panchina - tvoggi : SCONFITTA D’OLTREMANICA PER LA SALERNITANA Ad una settimana dall’esordio nella prima gara ufficiale della stagione… -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana sconfitta

A tu per tu con il portiere, il numero 8 dellacerca il tunnel al portiere anziché il pallonetto. Sulla respinta è poi sfortunato perché il tap - in finisce sul palo. Poi l'Aston Villa ...Laè ancora in cerca di rinforzi ma oggi nel test comtro l'Aston Villa non ha sfigurato seppur è arrivata unaper 3 - 1. Nell'amichevole disputata al Villa Park, a Birmingham, i ...Diretta Perugia Sudtirol streaming video tv. In Coppa Italia tornano ad affrontarsi i club in corsa l'anno scorso nel testa a testa per la B ...La Salernitana è ancora in cerca di rinforzi ma oggi nel test comtro l'Aston Villa non ha sfigurato seppur è arrivata una sconfitta per 3-1. Nell'amichevole disputata al Villa Park, a Birmingham, i ca ...