Moto3 | GP Stiria | Acosta fenomenale | Fenati sul podio

Advertising

sportli26181512 : MotoGP, GP Stiria: la diretta LIVE della gara in Austria: La giornata è cominciata bene per l'Italia, al Red Bull R… - CarboKart_ : La voglia di coniare nuovi aggettivi per @37_pedroacosta si fa sempre più irrefrenabile. Per @garciadols11 ci ha gi… - P300it : Moto3 | GP Stiria 2021: Pedro Acosta trionfa e piega la resistenza di Sergio García ? di Francesco Carbonara ??… - LiveGPit : #Moto3 GP Stiria: trionfo di Pedro Acosta su Garcia, 3° Fenati ?? @BenedettaBinco1 - dinoadduci : Gp Stiria: Pedro Acosta vince all’ultimo giro su Sergio Garcia, Fenati 3° -

Ultime Notizie dalla rete : Moto3 Stiria

La giornata è cominciata bene per l'Italia, al Red Bull Ring: Fenati 3° (Sterilgarda Max Racing Team) in, vittoria di Bezzecchi (Sky VR46) in Moto2. Ora è il momento MotoGP, con due Ducati davanti a tutti in griglia. Il leader del Mondiale Quartararo (Yamaha) in terza posizione. La gara scatta alle ...In Moto2 trionfo dello Skty Racing Team VR46: Bezzecchi vince il GP didavanti a Canet e Fernandez, un successo che permette a Marco di riaprire la lotta per il ... Acosta primo in, alle sue ...Regala sempre emozione al Moto 3, con Acosta che vince contro Garcia che dopo essere scivolato taglia il traguardo per secondo. Terzo Fenati, il polena Deniz Oncu parte alla più lane.Il pilota della KTM porta a 53 i punti di vantaggio su Sergio Garcia, 2° nonostante una caduta. 3° posto per un consistente Romano Fenati ...