Messi commosso | difficile dire addio al Barcellona

rtl1025 : ?? 'La verità è che è difficile, molto difficile per me dire addio dopo così tanti anni, dopo che ho trascorso tutt… - axlessand : RT @jerryscottismo: Messi commosso dai 35 annui garantiti da Al Thani - ElenaGrwww : RT @jerryscottismo: Messi commosso dai 35 annui garantiti da Al Thani - jerryscottismo : Messi commosso dai 35 annui garantiti da Al Thani - elduccia2012 : Sto piangendo nel vedere #Messi commosso in quel modo, mi si spezza il cuore -

Ultime Notizie dalla rete : Messi commosso

Lo ha detto unLionelin conferenza al Camp Nou, dopo l'ufficializzazione del suo addio al Barcellona, con alle spalle schierati tutti i trofei conquistati in blaugrana. 'Devo dire ...Lo ha detto unLionelin conferenza al Camp Nou, dopo l'ufficializzazione del suo addio al Barcellona, con alle spalle schierati tutti i trofei conquistati in blaugrana. . 8 agosto ..."Questo è un arrivederci, l'ho promesso anche ai miei figli. Mai avrei immaginato questo addio al Barcellona, non sapevo che sarebbe andata in questa maniera, avrei voluto lasciare in campo, per avere ...PAU BARRENA via Barcelona's Argentinian forward Lionel Messi cries at the start of a press conference at the Camp Nou stadium in Barcelona on August 8, 2021. - The si ...