Mara Venier punge Barbara D’Urso: ''Gli ospiti non scelgono lei, ecco la verità'' (Di domenica 8 agosto 2021) Mara Venir punzecchia la collega Barbara D’Urso, svelando come funzionano realmente le ospitate dei personaggi politici in Tv. Leggi su comingsoon (Di domenica 8 agosto 2021)Venir punzecchia la collega, svelando come funzionano realmente le ospitate dei personaggi politici in Tv.

Advertising

GabrieleFigini : RT @alifeina_bag: Sappiate che la « testimonial » Mara Venier si é beccata una bella denuncia dal suo dentista, tirato in causa per il suo… - GossipItalia3 : Domenica In, Mara Venier annuncia: “Ci saranno dei cambiamenti”. Le novità a partire della nuova edizione… - Noninfluente : RT @gabricellula69: @Noninfluente Completamente inutile dirlo. Fino a che non lo dice Mara Venier e Bruno Vespa vanno avanti a testa bassa. - marcuspascal1 : RT @alifeina_bag: Sappiate che la « testimonial » Mara Venier si é beccata una bella denuncia dal suo dentista, tirato in causa per il suo… - Maur1z1oTw1tter : RT @alifeina_bag: Sappiate che la « testimonial » Mara Venier si é beccata una bella denuncia dal suo dentista, tirato in causa per il suo… -